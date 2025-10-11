Auch ohne Tor ist Florian Wirtz für den Bundestrainer kein Problemfall. Im Gegenteil. Julian Nagelsmann stützt den jungen Offensivmann und widerspricht den Kritikern mit seiner speziellen Sichtweise.

Sinsheim - Wieder kein Tor. Wieder keine Torvorlage. Aber Julian Nagelsmann wehrte jede Kritik an Florian Wirtz nach dem 4:0 gegen Luxemburg energisch ab. „Er hat es gut gemacht. Er hat viel probiert. Er hat in der einen oder anderen Situation Pech gehabt. Aber dafür kann er nichts“, sagte der Bundestrainer über den derzeit beim FC Liverpool glücklosen Offensivspieler.

Tatsächlich hatte der 22-Jährige im Trikot der Fußball-Nationalmannschaft keine Anzeichen seines englischen Leistungstiefs gezeigt. Nur ein Treffer wollte ihm halt nicht gelingen. In der zweiten Hälfte traf Wirtz den Pfosten. Nagelsmann berichtete, dass er Wirtz extra aus dem Zentrum auf die linke Außenbahn gezogen habe, um ihm mehr Raum für seine Dribblings zu geben.

Nagelsmann gefällt Kritik nicht

Überhaupt missfällt dem Bundestrainer die öffentliche Einschätzung des ehemaligen Leverkuseners nach dem 150-Millionen-Euro Transfer nach Liverpool. „Er ist nach wie vor der Spieler, der die meisten Chancen in der Premier League vorbereitet. Wenn der Spieler die Chancen nicht macht, ist es für seine Statistik schlecht. Aber es ist nicht mal ein Drittel der Wahrheit“, sagte Nagelsmann.

Von einer Krisenstimmung spüre er nichts. „Ich erlebe ihn total befreit. Flo ist ein Spieler, der weiß, was er kann. Und er weiß, wie die Dinge im Fußball laufen“, versicherte der Bundestrainer nach dem 34. Länderspiel von Wirtz. Sein einziges Tor in dieser Saison hatte Wirtz beim 3:1 gegen Nordirland im September per Freistoß im DFB-Trikot erzielt.

Vor dem Rückspiel gegen die Nordiren am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast verwies Nagelsmann auf den Karriereweg des jungen Rheinländers. „Es ist ihm nicht alles in den Schoß gefallen. Er hat sich vieles erarbeitet, und das wird er auch bei Liverpool machen.“ Ein Stimmungsumschwung könne ohnehin schnell kommen. „Sobald er mal drei Tore macht, ist er der Königstransfer. Jetzt ist er noch ein bisschen teuer. So ist das, es belastet ihn nicht“, sagte Nagelsmann.