Nagetiere und Schimmel - Ämter schließen Bäckerei in Berlin

Hygienemängel in Bäckerei

In der Bäckerei wurden laut Bezirksamt unteren anderem Nagetiere und Schimmel festgestellt. (Symbolbild)

Berlin - Wegen erheblicher Hygienemängel haben die Behörden eine Bäckerei in Berlin geschlossen. In dem Betrieb seien unteren anderem Nagetiere und Schimmel festgestellt worden, teilte das Bezirksamt Reinickendorf mit. Für keinen der Beschäftigten habe zudem eine vorgeschriebene Hygienebelehrung belegt werden können. Die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht hatte die Bäckerei in der Nacht zum Donnerstag zusammen mit dem Gesundheitsamt kontrolliert.

Werden die Mängel restlos beseitigt, könne ein Betrieb in der Regel schnell wieder öffnen, erläuterte das Bezirksamt. Das könne sich allerdings verzögern, wenn es einen starken Schädlingsbefall gebe. Dann müsse ein zugelassener Schädlingsbekämpfer eingesetzt werden.