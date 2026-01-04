Winterwetter legt den öffentlichen Verkehr im Norden weiter lahm: In mehreren Städten bleibt der Busbetrieb eingestellt, auch die Bahn meldet Ausfälle.

Hamburg/Hannover/Kiel - Glätte und Schneefall sorgen im öffentlichen Verkehr in Norddeutschland weiter für Beeinträchtigungen. Während der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) seinen über Nacht eingestellten Busbetrieb in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen hat, bleibt der Busverkehr in Hannover und Kiel weiterhin ausgesetzt, wie die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) und die Überlandwerke und Straßenbahnen Hannover AG (Üstra) am Morgen mitteilten.

Die (KVG) teilte mit, die Straßen seien weiterhin stark vereist. Eine gefahrlose Wiederaufnahme des Busverkehrs sei daher derzeit nicht möglich. „Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass die Lage aufgrund der Straßensituation für viele Stunden anhalten wird“, hieß es am Morgen auf der Internetseite der KVG.

Auch in Hannover bleibt der Busverkehr vorerst eingestellt. Die Verkehrsgesellschaft Üstra erklärte, der Betrieb sei witterungsbedingt bis auf weiteres ausgesetzt. Wann Busse wieder fahren könnten, sei derzeit nicht absehbar.

Auch überregional ist der Bahnverkehr eingeschränkt

Die Deutsche Bahn warnte ebenfalls vor Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr in Norddeutschland. Betroffen seien unter anderem ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin, Köln und Berlin sowie zwischen Oldenburg und Karlsruhe über Bremen, Hannover und Kassel. Auch im Regionalverkehr komme es zu Ausfällen und Verspätungen. Das Eisenbahnunternehmen Metronom sprach von „massiven Einschränkungen“.