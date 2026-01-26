Schnee und Glätte sorgen in Brandenburg weiter für Störungen im Nahverkehr - besonders in der Uckermark.

Schwedt/Oder - Der öffentliche Nahverkehr in Brandenburg ist witterungsbedingt teilweise noch immer stark beeinträchtigt. Schnee und Glätte führen bereits seit dem frühen Morgen zu Ausfällen. In der Uckermark fahren bis mindestens 14.00 Uhr keine Busse, teilte die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft in Schwedt/Oder mit.

Busverkehr in Potsdam und Frankfurt (Oder) am Morgen eingestellt

In Potsdam und Frankfurt (Oder) hingegen läuft der Busbetrieb wieder regulär, nachdem er am Morgen eingestellt war. Es könne noch zu einzelnen Verspätungen oder Ausfällen kommen, wie die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) und die Stadtwerke Potsdam erklärten. Straßenbahnen seien nicht betroffen gewesen. Der Sprecher der Stadtwerke Potsdam, Stefan Klotz, rechnet nicht mit weiteren Einschränkungen in der Landeshauptstadt.

Die Schulpflicht in Brandenburg ist trotz der widrigen Wetterumstände nicht ausgesetzt. Eltern dürfen ihre Kinder aber trotzdem zu Hause lassen, dies gilt nach Angaben des Bildungsministeriums als entschuldigte Fehlstunde. Die Eltern müssen die Schulen aber informieren.