Am Wochenende vor Rosenmontag ist Thüringen fest im Griff der Narren. Nicht nur in der Faschingshochburg Wasungen nehmen sie die Straßen in Beschlag.

Dutzende Faschingsumzüge ziehen am Wochenende durch Thüringen, der bekannteste ist der in Thüringens närrischer Hochburg Wasungen. (Archivbild)

Wasungen - Thüringens Narren feiern das für sie wichtigste Wochenende des Jahres. Nicht nur in Thüringens überregional bekanntester Faschingshochburg Wasungen setzen sich am Samstag Faschingsumzüge in Bewegung. Hier werden rund 2.000 Aktive beim großen Festumzug unter dem Motto „Ob jong, ob alt, mie könne's halt“ (Ob jung, ob alt, wir können's halt) auf den Beinen sein. 99 Bilder sollen zu sehen sein. Die südthüringische Stadt gehört zu den Orten mit der längsten Faschingstradition in Deutschland, zum 489. Mal wird hier Straßenfasching gefeiert.

Närrische Umzüge ziehen am Samstag auch durch Apolda und Arnstadt und mehrere kleine Orte. In Erfurt blasen die Narren zum Sturm auf das Rathaus. Nach den Anschlägen unter anderem in Magdeburg und München wurden die Sicherheitsvorkehrungen bei den Umzügen verstärkt, beispielsweise werden die Zufahrten mit festen Sperren und schweren Lastwagen blockiert. Thüringenweit gibt es nach Angaben des Landesverbandes der Karnevalvereine in dieser Narrensaison etwa 110 Umzüge, einige zogen schon in den vergangenen Wochen durch die Orte, weitere folgen am Rosenmontag.