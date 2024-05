Striegistal/Lichtenau - Mehrere Verkehrsunfälle auf der Autobahn 4 haben am Wochenende die Polizei beschäftigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor ein Autofahrer am Sonntag zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Ost und Frankenberg aus zunächst unbekannter Ursache auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Schutzplanke sowie eine Betonschutzwand. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 44.000 Euro.

Wenige Stunden später kam es wegen Staubildung zu einem Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Hainichen und Berbersdorf. Eine 25 Jahre alte Autofahrerin bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender Wagen abbremste. Durch den Aufprall wurde das Auto eines 35-Jährigen wiederum auf das Auto eines 40-Jährigen geschoben. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Nahezu zeitgleich ereignete sich auf der Fahrbahn in Richtung Dresden ein weiterer Auffahrunfall wegen eines Staus. Ein 52-Jähriger krachte laut Polizei mit seinem Auto in das Fahrzeug einer 38-Jährigen. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.