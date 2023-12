Hannover/Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat keine Entwarnung für die Hochwassergebiete in Niedersachsen gegeben. „Wir haben eine sehr nasse Phase, der Regen wird nicht so schnell abreißen“, sagte eine DWD-Sprecherin am Sonntag. Für den Harz gab der DWD eine Unwetterwarnung heraus. Auch vor Orkanböen auf dem Brocken wurde gewarnt. „Die Lage ist angespannt in Niedersachsen, in vielen Bereichen gibt es mittleres oder großes Hochwasser“, betonte sie.

Nach dem Sturmtief „Zoltan“ ziehen Ausläufer eines Tiefs vom Atlantik über das Festland. Es bleibe nass, tendenziell am späten Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch könne man etwas durchatmen. Neue Niederschläge werden für Mittwoch erwartet.