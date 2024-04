Nasser Mittwoch in Berlin und Brandenburg erwartet

Regentropfen sind an einer Fensterscheibe vor der Skyline der City West zu sehen.

Berlin/Potsdam - Bewölkt und nass wird es am Mittwoch in Berlin und Brandenburg. In der Früh ist nur örtlich etwas Regen, ab dem Mittag vermehrt leichter Niederschlag zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen klettern bis auf 14 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag wird es stark bewölkt. Bei Tiefsttemperaturen von sechs Grad ist weiterhin gebietsweise Regen möglich. Gegen Morgen klingt der Regen in Berlin und Brandenburg dann langsam ab.