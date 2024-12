Nasskalte Weihnachtsfeiertage in Sachsen

Schnee gibt es beim diesjährigen Weihnachtsfest wohl nur in den höheren Lagen Sachsens. (Symbolbild)

Dresden - Zum Start in die Weihnachtswoche können sich vor allem die Menschen im sächsischen Bergland über Schnee freuen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es jedoch nur kurz weiß: Wolken und einzelne Schauer beherrschen im Anschluss die Feiertage.

Heute bleibt es demnach zunächst wolkenverhangen. Ab dem Mittag soll dann von Westen her Regen und in Teilen auch Schneeregen fallen. Im Bergland könnten dadurch im Laufe des Tages zwei bis vier Zentimeter Neuschnee fallen, sagte der DWD.

In den tiefer gelegenen Regionen des Freistaates bilde sich bei Werten von drei bis sechs Grad nur regional eine dünne Schneedecke, die schnell wieder schmelze, hieß es weiter. In der Nacht sinken die Werte dann bis auf den Gefrierpunkt ab.

Wechselhafte Aussichten während der Weihnachtsfeiertage

An Heiligabend begleitet die Menschen in Sachsen eine dichte Wolkendecke sowie einzelne Schauer, die im Bergland auch als Schnee fallen können. Bei Höchstwerten um vier und im Bergland um ein Grad ist im Freistaat dieses Jahr womöglich nur in höheren Lagen eine weiße Weihnacht möglich.

Am Donnerstag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, soll es wolkenverhangen aber trocken bleiben. Örtlich lockert es sich im Tagesverlauf bei Temperaturen bis fünf Grad mitunter auf.