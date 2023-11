Lohmen - Zwei Löschteiche im Nationalpark Sächsische Schweiz sind saniert worden. Zwei externe Firmen hätten die Entschlammung der Teiche übernommen, teilte die Nationalparkverwaltung am Donnerstag mit. Konkret betroffen sind demnach der Teich auf der Erhebung Großer Winterberg sowie der unterste der Hutenteiche bei Lohmen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Durch das Laub der umstehenden Bäume sammelt sich Schlamm an, der den Angaben zufolge immer wieder entfernt werden muss. Durch die Entschlammung stehe wieder mehr Löschwasser zur Verfügung. Die Arbeiten am Teich auf dem Großen Winterberg dauerten rund drei Wochen an. Zum großen Teil sei dabei Handarbeit notwendig gewesen.

Mit der Sanierung schaffe man „einen weiteren Baustein für den vorbeugenden Waldbrandschutz“, teilte Christina Tscheuschner, Betriebsleiterin im Nationalpark, mit. Während des Waldbrandes im August 2022 diente der Teich am Großen Winterberg mit als „stille Reserve“, falls das Feuer dem Gasthaus Großer Winterberg näher gekommen wäre. Er umfasst rund 500 Kubikmeter Wasser. Nach Angaben der Verwaltung verbessert auch die Entschlammung des untersten der Hutenteiche bei Lohmen den Zugang zu Löschwasser.