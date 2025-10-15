Im Sommer wechselt Eishockey-Profi Schinko von Wolfsburg nach München. Dort aber bleibt er dann nicht lange - es zieht ihn zurück zu den Grizzlys.

München/Wolfsburg - Eishockey-Nationalspieler Luis Schinko kehrt nach nur wenigen Spielen von Red Bull München zu den Grizzlys Wolfsburg zurück. Das gaben die beiden Vereine der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bekannt. Der heute 25 Jahre alte Stürmer war erst im Sommer nach Bayern gewechselt; in fünf Ligapartien kam er dann auf zwei Assists. Auf Wunsch des Spielers löste der ehemalige Serienmeister den Vertrag Schinkos auf.

Bei den Grizzlys war der gebürtige Landshuter von 2021 an im Einsatz und künftig wieder: Er unterschrieb einen Kontrakt bis 2027. „Die Grizzlys haben sich in den letzten Wochen wirklich sehr intensiv um mich bemüht und mir das Gefühl gegeben, dass sie mich unbedingt gerne wieder zurückhaben möchten“, sagte der 24-malige Nationalspieler in einer Mitteilung.