Im März kommt es in der Nations League zum Fußball-Klassiker zwischen Deutschland und Italien. Das Rückspiel steigt in Dortmund. DFB-Sportdirektor Rudi Völler findet den Austragungsort perfekt.

Dortmund - Das Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Italien wird im Dortmunder Signal Iduna Park ausgetragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Die Partie findet am 23. März um 20.45 Uhr statt.

Deutschland tritt dann zum 23. Mal in Dortmund an. Bislang gab es 18 Siege, drei Remis und erst eine Niederlage. Die war dafür aber umso bitterer: Im Halbfinale bei der Heim-WM 2006 verlor die Mannschaft 0:2 nach Verlängerung - gegen Italien.

Zuletzt hatte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Dortmund bei der Heim-EM im vergangenen Sommer Dänemark (2:0) im Achtelfinale besiegt.

Sportdirektor Völler setzt auf Unterstützung der Fans in Dortmund

„Dortmund ist eines unserer größten und stimmungsvollsten Stadien in Deutschland und damit der perfekte Ort für diesen Fußball-Klassiker“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler. „Gegen Italien wollen wir im März unbedingt zum ersten Mal in das Final Four der Nations League einziehen, dafür brauchen wir insbesondere auch die Unterstützung der Fans, die in Dortmund traditionell groß ist.“

Der Austragungsort des Hinspiels zwischen dem Europameister von 2021 und Deutschland steht schon seit einigen Tagen fest. Am 20. März (20.45 Uhr) treffen die beiden Nationalteams im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion aufeinander.