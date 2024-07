Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann an einem ruhigen Platz eine Stunde lang alle Insekten zählen. (Archivfoto)

Bremen - Der Naturschutzbund Bremen (Nabu) ruft zum Insektenzählen auf. Vom 2. bis 11. August können Bremerinnen und Bremer Insekten beobachten und Daten für die Artenvielfalt sammeln. „Man schützt bekanntlich das, was man kennt“, sagte Gerd Richter vom Nabu Bremen. „Mit dem Insektensommer wollen wir für den Schutz dieser wichtigen Tiergruppe sensibilisieren.“

Die Naturschutzorganisation möchte dieses Jahr nach eigenen Angaben besonders auf Ackerhummel, Grünes Heupferd, Siebenpunkt-Marienkäfer, Blaugrüne Mosaikjungfer und Kleiner Fuchs achten. Auch die in Norddeutschland noch neuen Arten Blaue Holzbiene, Streifenwanze und Schwalbenschwanz stünden im Fokus.

Wer teilnehmen will, soll sich laut Nabu einen ruhigen Platz auf der Wiese, im Wald, am Wasser, im Garten, im Park oder auf dem Balkon suchen. Dort sollen dann eine Stunde lang alle Insekten in einem Radius von zehn Metern gezählt werden. Danach können die eigenen Beobachtungen über ein Online-Formular oder die App „Nabu Insektensommer“ gemeldet werden. Wer lieber unter Anleitung Insekten zählen möchte, kann sich an gemeinsamen Aktionen am 4. August und am 8. August beteiligen.