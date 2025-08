Hakenkreuze oder SS-Zeichen: Nazi-Schmierereien sind für die Polizei in Brandenburg kein seltener Anblick. Am Wochenende wurden im Osten des Landes gleich zwei Fälle festgestellt.

Nazi-Schmierereien in Boitzenburger Land und Rehfelde

Boitzenburger Land - Wegen zwei Nazi-Schmierereien ermittelt der Staatsschutz der Brandenburger Polizei. Am Wochenende hatten Unbekannte auf einem Radweg in der Gemeinde Boitzenburger Land (Landkreis Uckermark) mehrere Hakenkreuze und andere Nazisymbole geschmiert, wie die Polizei berichtete. In Rehfelde (Landkreis Märkisch-Oderland) hinterließen Unbekannte ebenfalls Hakenkreuze und andere Nazi-Symbolik auf einem Bahnsteig.