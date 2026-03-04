Im Nordwesten Deutschlands wird der Mittwoch der kälteste Tag der Woche - und das bei bis zu 14 Grad und Sonnenschein. Die Menschen können sich weiter über frühlingshaftes Wetter freuen.

Entlang der Weser und Aller halten sich am Mittwochvormittag Nebelfelder, bevor sie am Nachmittag der Sonne weichen. (Symbolbild)

Hannover - In Niedersachsen halten sich ein paar Nebelfelder, bevor großflächig die Sonne rauskommt. Der Mittwoch soll laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Nordwesten Deutschlands zwar der kälteste Tag der Woche werden, trotzdem können die Menschen dort Sonnenschein genießen.

Vor allem im Umfeld der Weser und der Aller sollen sich am Mittwochmorgen Nebelfelder gebildet haben. Ein Meteorologe des DWD teilte mit, dass sich diese auch erst am frühen Nachmittag auflösen sollen. Ansonsten bleibt der Himmel in dem Bundesland und in der Hansestadt hauptsächlich klar und es können Temperaturen bis zu 14 Grad erreicht werden.

Nachts bildet sich Nebel

In der Nacht zu Donnerstag sollen sich erneut Nebelfelder bilden, allerdings bleibe der inzwischen gut bekannte Frost aus. Weiträumig sollen die Temperaturen nachts über dem Gefrierpunkt bleiben, lediglich in der Lüneburger Heide können sie auf minus ein bis minus zwei Grad fallen, wie der Meteorologe vorhersagte.