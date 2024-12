Nebel im Flachland, Sonne und milde Temperaturen in den Kammlagen des Thüringer Waldes - das Winterwetter in Thüringen ist derzeit zweigeteilt. Wintersport ist nur spärlich möglich.

Der Winter zeigt sich in Thüringen am Wochenende oft neblig, so wie hier am Alperstedter See. Ab und an scheint aber auch die Sonne. (Archivbild)

Erfurt - Während sich das Thüringer Flachland grau und nebelig zeigt, lockt der Thüringer Wald mit dünner Schneedecke, relativ milden Temperaturen und Sonnenschein zum Winterausflug. Alpinskifahrer können seit Freitag auch eine zweite Alpinski-Anlage nutzen. Die Skiarea Heubach bei Masserberg startete nach den Weihnachtsfeiertagen in die Saison, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Vor Weihnachten war schon der Fallbachlift in Oberhof in Betrieb gegangen. Wegen der geringen Schneemengen ist das Wintersportangebot auch in den Kammlagen allerdings noch überschaubar.

Für Skilanglauf sind laut Regionalverbund derzeit insgesamt lediglich acht Kilometer Strecke in Oberhof und Masserberg präpariert. Zum Rodeln steht ein Hang zur Verfügung. Laut Deutschem Wetterdienst liegen in den Kammlagen zwischen zehn und 15 Zentimeter Schnee. Gleichzeitig herrschten dort Plusgrade. Auf dem 916 Meter hohen Großen Inselsberg seien gegen Mittag 10 Grad Celsius gemessen worden, sagte DWD-Meteorologe Florian Engelmann.

DWD: Neuschnee nicht zu erwarten

Auf Schneenachschub können Winterfans dem DWD zufolge in den nächsten Tagen nicht hoffen. Nennenswerter Niederschlag sei nicht zu erwarten, so Engelmann. Bei Temperaturen am Gefrierpunkt könne es aber für weitere Kunstschneeproduktion reichen.

Nach der Vorhersage gibt es in Thüringen auch am Samstag in einigen Gebieten den ganzen Tag Nebel, an einigen Orten scheint bei bis zu vier Grad aber auch zeitweise die Sonne.

Der Sonntag wird bei bis zu sechs Grad stark bewölkt, im Süden zeitweise sonnig. In der Nacht zum Montag gibt es vereinzelt etwas Regen.