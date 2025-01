In Niedersachsen und Bremen hält das graue Winterwetter an. Es wird nebelig.

Hannover/Bremen - Zum Wochenende hält das graue Winterwetter in Niedersachsen und Bremen an. Im Tagesverlauf gibt es oft Nebel oder Hochnebel und vereinzelt etwas Sprühregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nur im Umfeld des Berglandes werde es teils sonnig. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 2 Grad in Göttingen, 4 Grad an der Elbe und 8 Grad im Oberharz. An der See wehe ein teils mäßiger Südwestwind, sonst sei es schwachwindig.

In der Nacht zum Samstag gibt es laut DWD verbreitet Nebel oder Hochnebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen -6 und -2 Grad mit Glättegefahr, in Tallagen teils bis -8 Grad, nur auf den Inseln sei es frostfrei bei +1 Grad.

Am Samstag gibt es den Meteorologen zufolge wieder Nebel oder Hochnebel und örtlich etwas Sprühregen. Im Tagesverlauf soll es von der Südhälfte ausgehend vom Bergland aber aufheitern. Die Höchstwerte liegen bei maximal 1 bis 5 Grad, im Oberharz bis 10 Grad.