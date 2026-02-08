Ein dänisches Seeschiff rammt bei Nebel in der Emder Schleuse einen Dalben. Die Wasserschutzpolizei untersucht die Ursache des Unfalls. Das Schiff darf vorerst nicht weiterfahren.

Emden - Bei Nebel hat sich an der Emder Seeschleuse am Samstagmorgen ein Unfall ereignet. Ein dänisches Seeschiff fuhr in der Schleuseneinfahrt einen Abweiser-Dalben an, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Das rund 63 Meter lange Schiff wurde von dem 38 Jahre alten Kapitän und einem Hafenlotsen gelenkt. Ein Assistenzschlepper aus Emden unterstützte sie dabei. Das Schiff aus Frederikshavn sollte im Emder Hafen beladen werden.

Bei dem Unfall wurde das Schanzkleid des Schiffes beschädigt. Informationen zur Schadenshöhe gibt es bislang nicht. Außerdem ist noch unklar, ob der Dalben durch den Unfall beschädigt wurde. Das Seeschiff darf vorerst nicht weiterfahren. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.