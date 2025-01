Zum Wochenende bleibt es in Sachsen vielerorts neblig-trüb. Doch ab Samstag heitert es zunehmend auf.

Neblig-trübes Winterwetter in Sachsen

Gebietsweise ist es neblig-trüb in Sachsen. (Symbolbild)

Dresden - Teils neblig-trübes Wetter erwartet die Menschen in Sachsen am Morgen. Am Vormittag gibt es eine zögerliche Nebelauflösung und im Tagesverlauf lockert es gebietsweise auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu vier Grad, bei Sonne sind bis zu sechs Grad möglich. Im Dauernebel bleibt es bei kühlen null Grad.

In der Nacht zum Samstag breitet sich Nebel oder Hochnebel aus. Teilweise ist es aber auch gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei bis zu minus fünf Grad, im Bergland teils bis zu minus sieben Grad. Örtlich ist geringe Glätte durch Reifbildung möglich. Durch mildere Luft in der Höhe fallen die Temperaturen auf dem Fichtelberg nur auf bis zu zwei Grad.

Auch der Samstag startet gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel. Im Tagesverlauf heitert es verbreitet auf. Die Temperaturen klettern auf bis zu fünf Grad, im Bergland bis zu acht Grad.