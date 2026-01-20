Bei einer Kuhauktion in Lingen im Emsland kommt es zu einer seltenen Panne: Ein Tier reißt sich los und läuft davon. Vier Menschen werden verletzt. Wie es schließlich gelingt, das Rind zu beruhigen.

Lingen - Bei einer Rinderauktion im emsländischen Lingen hat eine nervöse Kuh vier Menschen verletzt. Eine 50 Jahre alte Frau wurde nach Polizeiangaben von dem Tier zu Boden gestoßen und schwer verletzt. Der Besitzer und zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Sie wurden alle vom Rettungsdienst behandelt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach Angaben einer Sprecherin des Veranstalters riss sich das Tier los, als es vom Transportanhänger heruntergeholt werden solle. Dabei wurde der 72 Jahre alte Besitzer verletzt. Ein 46 Jahre alter Mann und eine 36 Jahre alte Frau versuchten, das Tier einzufangen. Dabei verletzten sie sich laut Polizeisprecherin leicht.

Andere Kuh beruhigt Ausreißerin

Schließlich gelang es, das nervöse Tier wieder zu beruhigen: In einem zum Teil umzäunten Bereich wurde der Polizei zufolge eine weitere Kuh zu dem entlaufenen Tier gelassen.

Nachdem sie beruhigt wurde, habe die Kuh wieder verladen werden können und sei zurück in den Stall gekommen, berichtete die Sprecherin des Veranstalters. Die Auktion habe anschließend wie geplant stattfinden können. Zwischenfälle dieser Art seien selten, sagte sie.