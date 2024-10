Nach enttäuschendem Saisonstart mit drei Niederlagen an den ersten drei Spieltagen tankt der Brandenburger Bundesligist mit dem Erfolg gegen VC Olympia Berlin Selbstvertrauen.

Königs Wusterhausen - Den Netzhoppers Königs Wusterhausen ist in der Volleyball-Bundesliga der erste Saisonsieg geglückt. Im Kellerduell gegen den VC Olympia Berlin behaupteten sich die Brandenburger in der heimischen Paul-Dinter-Halle deutlich mit 3:0 (25:19, 25:10, 25:18). Nur 24 Stunden zuvor hatte das Team von Trainer Liam Sketcher an gleicher Stelle dem Tabellendritten Grizzlys Giesen bei der 2:3 (25:23, 22:25, 23:25, 25:23, 10:15)-Niederlage überraschend einen Punkt für zwei gewonnene Sätze abgetrotzt.

Gegen Giesen war Theo Timmermann dank seiner Aufschlagstärke und insgesamt 24 Punkten der überragende Akteur der Netzhoppers. Tags darauf ließen spielfreudige Brandenburger mit 14 Punkten von Yann Böhme einem weitgehend überforderten VCO Berlin nicht die Spur einer Chance.