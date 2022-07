Neuauslosung des Achtelfinal-Gegners für Volleys im Pokal

Berlin - Volleyball-Bundesligist BR Volleys wird im DVV-Pokal ein neuer Gegner zugelost bekommen. Grund dafür ist das Ausscheiden der United Volleys Frankfurt aus der 1. Bundesliga, das eine partielle Neuauslosung der Achtelfinalspiele im Wettbewerb nach sich zieht.

Betroffen sind drei Begegnungen unter Beteiligung der BR Volleys, den Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee und des VfB Friedrichshafen. Die Auslosung findet am 4. August (9.00 Uhr) im VBL-Center in Berlin statt. Durch die Entscheidung bekommen alle Regionalpokalsieger die Möglichkeit, am Achtelfinale teilzunehmen und vor heimischem Publikum einen Erstligisten zu empfangen. Das zusätzliche Ausscheidungsspiel entfällt.

Gegen die Entscheidung der Volleyball Bundesliga (VBL) und des Bundesspielwarts kann gemäß der DVV-Rechtsordnung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ein Rechtsmittel eingelegt werden.