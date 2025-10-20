Die alte Ringbahnbrücke ist Geschichte, nun beginnen die Arbeiten am Ersatzneubau. Der Zeitplan bis zur Fertigstellung ist ambitioniert.

Die alte Ringbahnbrücke wurde im Frühjahr abgerissen - jetzt beginnen die Arbeiten für den Ersatzneubau. (Archivbild)

Berlin - Heute beginnen die Bauarbeiten für die neue Ringbahnbrücke. Der Ersatzneubau soll bis Sommer 2027 fertiggestellt werden. Zuständig ist die Projektgesellschaft Deges. Zum feierlichen Baubeginn (12.30 Uhr) wird unter anderem der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet.

Die alte Ringbahnbrücke war Teil des Autobahndreiecks Funkturm, einer der bundesweit am stärksten belasteten Verkehrsknotenpunkte. Im März dieses Jahres wurde die Brücke gesperrt, weil sich ein Riss im Tragwerk überraschend ausgebreitet hatte. Kurz darauf wurde die Überführung über die S-Bahn-Gleise abgerissen. So erging es auch der etwas weiter nördlich gelegenen Westendbrücke.

Bauarbeiten werden Autoverkehr weiter einschränken

Im Berliner Westen müssen Autofahrer seither weiträumige Umleitungen hinnehmen. Der Umleitungsverkehr durch Wohngebiete belastet die Anwohner.

Die nun beginnenden Bauarbeiten werden zu weiteren Einschränkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer führen. Die Projektgesellschaft Deges kündigte bereits umfangreiche Sperrungen am Autobahndreieck Funkturm von Ende Oktober bis Anfang November an. Grund sei der Abbruch der derzeit für den Verkehr gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke.