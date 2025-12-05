Im Berliner Westen werden zwei wichtige Brücken auf der A100 neu gebaut. Nach dem Baubeginn der Ringbahnbrücke Ende Oktober starten nun die Arbeiten für die weiter nördlich gelegene Westendbrücke.

Berlin - Nach dem Abriss der Westendbrücke auf der A100 im Berliner Westen beginnt am Freitag (14.00 Uhr) der Neubau des Bauwerks. Neben Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde wird auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) beim feierlichen Spatenstich erwartet. Der Neubau erfolgt an selber Stelle wie die alte Brücke.

Sie war in der ersten Jahreshälfte im Zuge der Sperrung der weiter südlich gelegenen Ringbahnbrücke ebenfalls gesperrt und dann abgerissen worden. Der Neubau der Ringbahnbrücke hat bereits Ende Oktober begonnen. Beide Bauwerke sollen im Sommer 2027 fertig und für den Verkehr freigegeben werden.