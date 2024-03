Mit einer Sonderschau über Funde aus der Bronzezeit startet das Harzmuseum in Wernigerode in das Ausstellungsjahr. Ein Höhepunkt ist eine besondere Scheibe.

Blick auf das Harmuseum in Wernigerode.

Wernigerode - Eine sogenannte Masterkopie der Himmelsscheibe von Nebra ist der Blickfang einer neuen Ausstellung im Harzmuseum Wernigerode. Nach der Eröffnung von „SchatzReich - Hortfunde der Bronzezeit“ am Dienstag soll die Schau bis 1. September gezeigt werden. Ihr Name ist nach Angaben der Stadt einem besonderen Phänomen der Bronzezeit zwischen 2200 und 750 vor Christus in Mitteleuropa gewidmet: Aus dieser Zeit seien viele Hort- und Depotfunde aufgetaucht - mitunter hunderte von Beilen, Barren oder Sicheln.

Ausgangsfund für die Entstehung dieser Ausstellung ist den Angaben zufolge der Wernigeröder Hort vom Peterstein, der sich in der archäologischen Sammlung des Harzmuseums befindet. Gezeigt werden mehr als 100 Objekte, hieß es. Sie stammen aus dem Museumsbestand und aus dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt in Halle sowie dem Heimatmuseum Osterwieck.

Die Exponate aus bronzezeitlichen Horten kommen meist aus dem Harz, zudem auch aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz, dem Saalekreis und dem Burgenlandkreis. Begleitet wird die Ausstellung von Fachvorträgen, Kuratoren- und Sonderführungen, wie es hieß.

Das Harzmuseum in Wernigerode zählte im vergangenen Jahr erstmals sei 2019 wieder mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher.