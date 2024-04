Magdeburg - Familien mit geringem Einkommen sollen in Sachsen-Anhalt besser unterstützt werden. Dafür sei eine unabhängige Beratungsstelle im Land ins Leben gerufen worden, teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Unbürokratisch und ohne Termin soll den Familien beispielsweise beim Stellen von Anträgen zur finanziellen Unterstützung für Klassenfahrten, Nachhilfe oder Vereinsaktivitäten geholfen werden.

Ziel sei, dass mehr Kinder an gemeinsamen Aktivitäten mit ihren Freunden teilhaben, erklärte Sozialministerin Petra Grimm-Benne. „Das bedeutet mehr Chancengerechtigkeit“, so die SPD-Politikerin. Vor allem bei Familien, die aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt gekommen sind, sei der Bedarf für Beratungen derzeit groß. Das Angebot der Beratungsstelle „Viva Equality gUG“ gibt es in Sachsen-Anhalt den Angaben nach auf Deutsch, Englisch, Arabisch, Russisch und Türkisch.