Dresden - Cheftrainer Thomas Stamm wird mit zwei neuen Co-Trainern in die neue Drittliga-Saison gehen. Das teilte die SGD am Freitag mit. Der 41 Jahre alte Schweizer setzt künftig auf Manuel Klökler, der vom Schweizer Erstligisten Servette FC an die Elbe wechselt. Zuvor war der 49-Jährige für den FC Luzern, den 1. FC Nürnberg, den FC Aarau und für den japanischen Rekordmeister Kashima Antlers als Assistent tätig. Ebenfalls neu im Trainerteam ist Valentin Vochatzer, der zuletzt schon unter Stamm beim SC Freiburg II arbeitete. Der 29-Jährige wird bei Dynamo neben den Aufgaben als Co-Trainer auch den Bereich der Spielanalyse abdecken.