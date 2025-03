Im Chemiepark Zeitz wurden in jüngerer Vergangenheit bereits mehrere Fliegerbomben gefunden. Nun muss weitere Munition entschärft werden.

Zeitz - Im Chemie- und Industriepark Zeitz ist weitere Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die etwa 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe soll am Mittwoch entschärft werden, wie der Burgenlandkreis mitteilte. Der Blindgänger ist der vierte Fund dieser Art auf dem Areal im Zuge von Bauarbeiten.

Der Landkreis erfuhr davon den Angaben zufolge am Dienstagmorgen und informierte den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Ansässige Firmen setzte der Parkbetreiber in Kenntnis. In Abstimmung mit dem Rechts- und Ordnungsamt setzen die von der Evakuierung betroffenen Unternehmen Sicherheitsmaßnahmen um. Weitere Details dazu wurden nicht genannt.

Zuletzt war im September 2024 eine Fliegerbombe auf dem Areal unschädlich gemacht worden - ohne Auswirkungen auf bewohnte Gebiete. Im Zweiten Weltkrieg waren Industrieregionen besonderes Ziel von Bombardierungen.