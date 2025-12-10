Rund 90 Minuten dauert der Flug von Sachsen nach Südtirol - die Flüge zwischen Dresden und Bozen werden zweimal wöchentlich angeboten.

Dresden - Die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps hat erstmals eine Flugverbindung von Dresden nach Bozen aufgenommen. Die Flüge zwischen Sachsen und Südtirol werden zweimal wöchentlich angeboten, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte. Die Flugzeit nach Bozen beträgt rund 90 Minuten.