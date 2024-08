Amelinghausen - Für die Hotelfachfrau Lisa Röttger wird beim Heideblütenfest eine Nachfolgerin als Heidekönigin gesucht. „Sie hat das mit Leidenschaft gemacht“, sagt Christian Kremer, Vorsitzender des Amelinghausener Heideblütenvereins vor dem neuntägigen Fest, an dessen Ende die Wahl der neuen Königin ansteht. Die 24 Jahre alte Röttger habe an die 90 Auftritte gehabt und in ihrer Amtstracht mit Krone und Mantel für die Lüneburger Heide geworben.

Am Tag der Wahl am 18. August müssen die Bewerberinnen in Amelinghausen im Landkreis Lüneburg ihre Kandidatur anmelden. Sie müssen älter als 18 Jahre sein und ein Jahr lang Zeit haben. Im Schnitt bewerben sich sechs bis zehn junge Frauen für die Auszeichnung - vorher wird selten bekannt, wer konkret sich bewerben wird. Die Gewählte wird anschließend beim Festumzug auf einem der etwa 20 Wagen mitfahren.

Etwa 100 Repräsentationstermine kommen auf die neue Königin zu. Sie ist dann die 74. in der Reihe der seit 1949 gewählten Königinnen und repräsentiert die Samtgemeinde mit ihren fünf Mitgliedsgemeinden, den Landkreis und die Region Lüneburger Heide.

Mehrere Tausend Besucher erwarten Polizei und Veranstalter am Samstag (10. August) zur Eröffnungsveranstaltung des Heideblütenfestes am Lopausee, wo auf einem verankerten Floß mehrere Bands spielen. Auch die Geigerin Johanna Röhrig soll mitten auf dem See auftreten. Danach gibt es eine Laser-Pyro-Show. Am Sonntag (11. August) findet neben einem Flohmarkt und einem Fußballturnier eine Oldtimerausstellung statt.