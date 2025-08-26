Neue Leitung für das Puppentheater Zwickau

Seit 73 Jahren erzählen in Zwickau Puppen spannende Geschichten im Theater. Zur neuen Spielzeit steht ein wichtiger Wechsel an.

Zwickau - Das Puppentheater Zwickau hat eine neue Leitung in die neue Spielzeit. Mit der Direktorin und künstlerischen Leiterin Christine Schmidle sowie den neuen Dramaturgen und Referenten der künstlerischen Leitung Alexej Vancl geht das Theater in die neue Spielzeit, wie der Geschäftsführer des Theaters mitteilte.

Viel Erfahrung für neue Impulse

Die studierte Shakespeare-Expertin Schmidle bringe internationale Erfahrung und einen klaren künstlerischen Blick nach Zwickau. Als Regisseurin, Schauspielerin und Textberaterin habe sie an zahlreichen internationalen Produktionen beteiligt. Alexej Vancl setze mit seiner jahrelangen Erfahrung im Bereich zeitgenössisches und klassisches Puppentheater neue Impulse für die Spielplangestaltung, hieß es.

Klassiker auf dem Programm

Mit einem Eröffnungsspektakel beginnt am 31. August die neue Spielzeit. Dabei können sich Besucherinnen und Besucher unter dem Thema „Element Wasser“ auf einen abwechslungsreichen Nachmittag mit Einblicken in kommende Inszenierungen, Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie freuen. Als Höhepunkte warten auf die Gäste des Puppentheaters in der neuen Spielzeit unter anderem „Der Froschkönig“ sowie die Premiere von „Das kleine Wir“. Zum Abschluss kommt es zur Premiere von „Die Welle“, einer packenden Inszenierung des Jugendbuchklassikers.

Aus einem Ratsprotokoll des Jahres 1561 geht hervor, dass es bereits Mitte des 15. Jahrhunderts Puppenspiel in Zwickau gegeben hat. 1717 gastierte der erste bekannte Marionettenspieler im Zwickauer Gewandhaus. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden bereits verschiedene Spielstätten in und um Zwickau bespielt.