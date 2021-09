Neue Lkw-Parkplätze an A44: Baubeginn im Februar

Breuna/Berlin - An der Autobahn 44 in Nordhessen sollen im kommenden Jahr neue Parkplätze für Lastwagen gebaut werden. Insgesamt würden nahe der Anschlussstelle Breuna 76 Stellplätze entstehen, hinzu kämen auch sanitäre Einrichtungen wie Toiletten und Duschen, teilte das Bundesverkehrsministerium in Berlin am Freitag mit. Der Bau solle im Februar 2022 beginnen. Die Maßnahmen sind Teil eines bundesweiten Förderprogramms, mit dem im Drei-Kilometer-Radius von Autobahnanschlüssen zusätzliche Lkw-Stellplätze entstehen sollen.