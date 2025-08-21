Die beiden Thüringer Polizeihubschrauber sind in die Jahre gekommen. Nun sollen neue her, doch die Anschaffung ist teuer. Könnte Leasing helfen? Es könnte noch eine andere Option geben.

Erfurt - Thüringens Innenminister Georg Maier kann sich vorstellen, neue Polizeihubschrauber zu leasen statt zu kaufen. „Aus meiner Sicht wäre es sinnvoller, die Hubschrauber zu kaufen“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Leasing sei aber eine Option, die er nicht ausschließe.

Thüringen hat zwei Polizeihubschrauber, die nach Angaben des Landesinnenministeriums zu den ältesten in Deutschland gehören. Maier würde gern neue anschaffen. Kosten: voraussichtlich rund 20 Millionen Euro pro Stück. Für den anstehenden Doppelhaushalt ist die Anschaffung noch kein Thema, aber perspektivisch vielleicht für den Haushalt 2028/2029.

Im Raum steht auch, dass Mittel des Bundes für die Anschaffung genutzt werden können. „Wenn ich die Mittel des Bundes dafür nutzen kann, dann brauche ich keinen Leasingvertrag dafür abschließen“, sagte Maier.