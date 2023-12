Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang eines Gerichts zu sehen.

Halle - Helen Engelhard ist neue Präsidentin des Amtsgerichts Halle. Die 55-Jährige habe die Nachfolge von Josef Peter Weber angetreten, der im Sommer nach 16 Jahren als Amtsgerichtspräsident in den Ruhestand getreten sei, teilte das Justizministerium am Montag in Magdeburg mit.

Helen Engelhardt wurde in Schleswig-Holstein geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften trat sie 1995 in den Justizdienst des Landes Sachsen-Anhalts ein. Sie arbeitete unter anderem als Richterin am Amtsgericht Halle-Saalkreis, als Referentin im Justizministerium und als Richterin am Oberlandesgericht Naumburg. Nun kehrt sie nach Halle zurück.