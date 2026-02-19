Mehr Platz, moderne Technik und eine direkte Verbindung nach Naumburg: Was die neuen Mireo-Züge ab Dezember für Pendler und Fahrgäste an Verbesserungen bringen.

Halle - Die S-Bahn in Mitteldeutschland bekommt neue und moderne Fahrzeuge. Von Dezember an sollen 34 Mireo-Züge zum Einsatz kommen, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Flotte bietet den Angaben zufolge mehr Platz und eine bessere Anbindung im Raum Leipzig/Halle. Ein Teil der Fahrzeuge ist mit Batterie ausgerüstet und kann damit auch ohne Oberleitung fahren.

„Ab Dezember werden sie Naumburg direkt mit dem City-Tunnel Leipzig verbinden und damit den Fahrgästen ein deutlich verbessertes Angebot bieten“, sagte Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP).

Die DB Regio setzt 18 vierteilige Mireo-Züge mit 200 Sitzplätzen und 16 zweiteilige Fahrzeuge vom Typ Mireo Plus B mit 100 Sitzplätzen ein. Großzügige Mehrzweckbereiche sollen den Alltag für Reisende mit Kinderwagen, Gepäck oder Fahrrädern erleichtern, hieß es.

Vorbereitung in Werkstätten läuft

Unterwegs sind die Züge unter anderem auf den Linien der S4 zwischen Torgau und Riesa und auf der S6 zwischen Leipzig und Naumburg. Die Batteriezüge verbinden auf der S1 ohne Unterbrechung Leipzig-Grimma-Döbeln.

Gewartet werden die neuen Fahrzeuge in der DB Regio Werkstatt in Halle. Seit Beginn des Jahres hätten sich die Mitarbeiter mit der Technik und Instandhaltung der neuen Fahrzeuge vertraut machen können, hieß es. „Die Vorbereitungen in den Werkstätten sind weit fortgeschritten, unsere Teams haben bereits neue Fahrzeugkompetenzen aufgebaut – und die Vorfreude ist groß“, so Christine Singer, Vorsitzende der Regionalleitung DB Regio Südost.