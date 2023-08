Bad Sulza - Zum traditionellen Weinfest in Bad Sulza wird am Sonntag (15.00 Uhr) die neue Thüringer Weinprinzessin gekürt. Sie übernimmt den Titel von Katharina Sauer, die im vergangenen Jahr gekrönt wurde. Die Weinprinzessin absolviert zahlreiche repräsentative Termine und Auftritte im Jahr. Die Bewerberinnen müssen ihr Wissen über den Weinanbau und die Weinerzeugung in einer Prüfung unter Beweis stellen. Die Krönung übernimmt Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke).

In Thüringen wird nach Angaben des Agrarministeriums auf 135 Hektar Anbaugebiet Wein angebaut. Der Schwerpunkt liegt in der Region Bad Sulza und in Weimar. Die Rebflächen gehören zum rund 850 Hektar großen alten Anbaugebiet Saale-Unstrut. Hauptsächlich wird Weißwein kultiviert.