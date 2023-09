Eine Galapagos-Riesenschildkröte schwimmt in ihrem Becken in einem Tierpark.

Magdeburg - Der Zoo Magdeburg ist jetzt auch Heimat für Galapagos-Riesenschildkröten. Drei Tiere seien vom Zoo Zürich nach Magdeburg gekommen, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Die nach den Galapagosinseln im Pazifik benannten Reptilien gehören zu den größten Landschildkrötenarten der Welt, sie können bis zu 1,30 Meter groß und rund 150 Jahre alt werden. Diese Schildkröten gelten als stark gefährdete Art, der Zoo der Landeshauptstadt will deshalb über ein europäisches Zuchtprogramm einen Beitrag zum Arterhalt leisten.

Die Neuankömmlinge aus der Schweiz seien noch sehr jung, hieß es. Zwei Schildkröten seien 2019 geschlüpft, eine 2021. Für sie wurde für 10.000 Euro ein Terrarium gebaut, die Finanzierung übernahm der Förderverein Zoofreunde Magdeburg.

Vor 60 Jahren hatten Galapagos-Riesenschildkröten schon einmal zum Tierbestand des Magdeburger Zoos gehört. Aktuell werden sie den Angaben zufolge in Deutschland nur noch in den Zoos in Rostock und Hoyerswerda gehalten.