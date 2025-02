Der Wohnraum für Geflüchtete in Bremen ist knapp. Nun wird die Behörde aktiv.

Neue Unterkünfte für Geflüchtete in Bremen

Die Sozialbehörde sichert rund 900 Plätze für Geflüchtete in Bremen. (Symbolbild)

Bremen - Bremen schafft mehr als 200 neue Plätze in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete. Das Sozialressort richtet dafür zwei neue Wohnheime ein, wie die Behörde mitteilte. Außerdem werden Mietverträge für sieben Unterkünfte verlängert. Damit werden rund 900 Plätze gesichert. Das Ressort rechnet mit Mietkosten von rund 37 Millionen Euro bis ins Jahr 2038.

„Derzeit leben rund 800 Menschen in den Einrichtungen der Erstaufnahme, die eigentlich in eine eigene Wohnung umziehen könnten oder in ein Übergangswohnheim“, teilte Sozialsenatorin Claudia Schilling mit. Weitere 200 Menschen könnten aus den Einrichtungen der Jugendhilfe ausziehen und mit ambulanter Betreuung eigenständig leben. „Wir brauchen dringend Wohnraum“, betonte die SPD-Politikerin.

Bremen nahm zuletzt mehr als 4.100 Menschen auf

Im kleinsten Bundesland gibt es demnach acht Erstaufnahmeeinrichtungen mit rund 3.400 Plätzen. Die Stadt unterhält 39 Übergangsheime mit rund 4.200 Plätzen. Bewohnerinnen und Bewohner von Übergangswohnheimen versorgen sich selbst. Die Unterkünfte bieten zudem mehr Privatsphäre und sind günstiger als Erstaufnahmeeinrichtungen.

Im Jahr 2024 nahm Bremen nach Angaben der Behörde mehr als 4.100 Menschen auf - darunter mehr als 1.900 Asylsuchende, mehr als 1.800 Geflüchtete aus der Ukraine und knapp 390 unerlaubt eingereiste Ausländer auf der Grundlage humanitären Bleiberechts.