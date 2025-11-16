Potsdam/Berlin - Die Berliner und Brandenburger müssen sich zum Wochenstart auf kältere Tagestemperaturen einstellen. Am Sonntag soll es in der Niederlausitz zunächst noch einmal Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. In Neubrandenburg werden es nur noch 6 Grad. Im Tagesverlauf wird leichter Regen erwartet.In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen auf 3 bis 1 Grad, örtlich kann es auch Bodenfrost geben. Im Tagesverlauf erwarten die Meteorologen starke Bewölkung sowie Regen- und Graupelschauer. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad. In der darauffolgenden Nacht kann örtlich Frost bis minus ein Grad auftreten. Auch am Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen nicht über 6 Grad. Der DWD sagt Regen voraus, der auch in Schneeregen übergehen kann.