Der Deutsche Wetterdienst warnt vor „gefährlichem Glatteis“ ab Sonntagabend und in der Nacht zum Montag. Tagsüber kann es teilweise regnen, während die Böden weiterhin gefroren bleiben.

Potsdam/Berlin - Die Berliner und Brandenburger müssen sich zum Start in die neue Woche auf Sprühregen, Bodenfrost und Maximaltemperaturen um den Gefrierpunkt einstellen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis wegen gefrierender Nässe ab Sonntagabend.Zuvor soll es im Tagesverlauf bedeckt und trüb bleiben. Ab Mittag wird Regen erwartet, bei örtlichen Temperaturen zwischen minus 2 und 1 Grad. Am Sonntagabend soll zunächst Schnee fallen, der sich in der Nacht zum Montag wegen milderer Temperaturen in Regen verwandeln kann. Auf den noch gefrorenen Böden könne sich „gefährliches Glatteis“ bilden, teilt der DWD mit. Wer auf den Straßen unterwegs sei, müsse besonders vorsichtig sein.

Montag dichte Wolken

Für Montag sagen die Meteorologen dichte Wolken voraus, bei Höchstwerten von 0 bis 3 Grad. Im Norden und Nordwesten Brandenburgs kann erneut Schnee fallen, teilweise kräftig. Im Südosten wird dagegen örtlich Sprühregen erwartet, inklusive Glatteis.

Der bewölkte Himmel bleibt auch am Dienstag erhalten, nur lokal sei mit Auflockerungen zu rechnen, heißt es weiter. Es soll tagsüber nicht wärmer als 3 Grad werden. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es größtenteils niederschlagsfrei - die Temperaturen fallen erneut auf bis zu minus 3 Grad.