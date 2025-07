Sachsen-Anhalt hat nach der Entlassung von Eva Feußner einen neuen Bildungsminister. Er wird am Mittwoch in Magdeburg vorgestellt.

Wird am Mittwoch in Magdeburg vorgestellt: Jan Riedel. (Archivbild)

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und CDU-Landeschef Sven Schulze wollen am Mittwoch den neuen Bildungsminister Jan Riedel vorstellen. Der 43-Jährige war bisher Schulleiter des Lyonel-Feininger-Gymnasiums Halle. Riedel ist der Nachfolger von Eva Feußner (CDU), die Haseloff am Sonntag als Ministerin entlassen hatte. Hintergrund war ein wochenlanger Konflikt zwischen Feußner und Teilen der CDU-Landtagsfraktion wegen mehrerer Vorhaben, Abgeordnete hatten ihr wiederholt Alleingänge vorgeworfen.

Riedel stammt aus Borna in Sachsen, er ist verheiratet und hat fünf Kinder. Der 43-Jährige arbeitete als Lehrer an Gymnasien in Wernigerode und in Halle, bevor er Schulleiter wurde. Die Pressekonferenz zur Vorstellung Riedels beginnt 13.30 Uhr in Magdeburg.