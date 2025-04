Von 2017 bis 2024 stand Robin Ticciati an der Spitze des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin. Mit Kazuki Yamada tritt nun ein japanischer Dirigent seine Nachfolge an.

Berlin - Der Japaner Kazuki Yamada wird der neue Chefdirigent und Künstlerische Leiter des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin (DSO). Der 46-Jährige übernimmt ab der Saison 2026/2027 für zunächst drei Jahre, wie das DSO mitteilte. Yamada folgt damit auf Robin Ticciati, der von 2017 bis 2024 an der Spitze des Orchesters stand. Aktuell läuft eine Interimsspielzeit ohne Chefdirigenten.

„Es erfüllt mich mit großer Freude und tiefer Dankbarkeit, dass ich zum Chefdirigenten des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin berufen wurde“, sagte Yamada laut Mitteilung. „Dass ein japanischer Dirigent eine

führende musikalische Rolle in Berlin übernimmt, ist nach wie vor eine Seltenheit – und für mich persönlich von großer Bedeutung“.

1979 im japanischen Kanagawa geboren, pflegt Yamada laut Mitteilung eine enge Verbindung zu seiner Heimat. Seit April 2023 ist er Music Director des City of Birmingham Symphony Orchestra und steht seit 2016 an der Spitze des Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo als Künstlerischer Leiter und Chefdirigent. In Berlin übernimmt er im September 2026.