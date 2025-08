Braunschweig - Sportlich stehen hinter der neuen Mannschaft von Eintracht Braunschweig noch ein paar Fragezeichen, stimmungsmäßig hat der Fußball-Zweitligist aber bereits einen Schritt nach vorn gemacht. Was nach der Last-Minute-Rettung in der Relegation vor allem am neuen Trainer Heiner Backhaus liegt. Der Ex-Profi ist vom ersten Tag an mit riesigem Elan bei der Sache und kann es kaum erwarten, dass die neue Spielzeit für die Niedersachsen an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg beginnt.

„Ich bin geil auf die Saison. Wir wollen hier eine neue Spielweise implementieren und Vollgas geben“, sagte Backhaus. Dass die Eintracht in den vergangenen Jahren immer bis zum Schluss zittern musste und auch vor der neuen Runde von vielen Experten zu den Abstiegskandidaten gezählt wird, ist Backhaus egal. „Die Lust darauf, etwas zu schaffen, ist größer als die Angst, etwas nicht zu schaffen“, sagte der Braunschweiger Coach.

Zwei Neue sollen noch kommen

Mit dem ihm zur Verfügung stehenden Personal ist Backhaus zufrieden, zumal er kaum Verletzte zu beklagen hat. Dass die Achse aus Torwart Ron-Thorben Hoffmann, Abwehrchef Sven Köhler und Offensivspieler Lino Tempelmann gehalten werden konnte, ist positiv.

Sportchef Benjamin Kessel ist dennoch weiter auf der Suche nach einem zweiten Torwart und einem weiteren Sechser fürs Mittelfeld. Trotzdem ist Kessel mit dem Stand der Planungen zum Saisonstart zufrieden. „Wir haben viele Spieler geholt, die sich in der zweiten Liga auskennen und von Beginn an voll da sein werden.“