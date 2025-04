Hannover - Roland Welzbacher wird neuer Finanzvorstand des Autozulieferers Continental. Das hat der Aufsichtsrat kurz vor Beginn der Hauptversammlung in Hannover beschlossen, wie der Dax-Konzern mitteilte. Welzbacher folgt auf Olaf Schick, der im vergangenen Dezember um seine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten hatte. Schick wechsel zu Mercedes-Benz und wird dort Rechtsvorstand.

Nach einer gemeinsamen Übergangszeit soll Welzbacher die Funktion als Finanzvorstand am 1. Oktober übernehmen – und das in einer schwierigen Phase. Der Konzern steht vor der Aufspaltung. Vorstandschef Nikolai Setzer spricht von der tiefgreifendsten Neuaufstellung der Unternehmensgeschichte. Continental will sich von seiner Autozuliefersparte Aumovio und seiner Kunststofftechniksparte Contitech trennen. Bleiben soll nur noch das angestammte Reifengeschäft.

Mit Reifen kennt sich Welzbacher aus: Unternehmensangaben zufolge ist er seit 22 Jahren bei Continental und war dort in verschiedenen Positionen im Reifengeschäft tätig. Seit 2023 verantwortet er den Bereich Finanzen und Controlling im Unternehmensbereich „Tires“ (deutsch: Reifen). Er sei bestens dafür geeignet, Continentals Neuausrichtung maßgeblich mitzugestalten, sagte Setzer.