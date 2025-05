René Wilke ist als neuer Innenminister abgeworben worden. Er hinterlässt eine Lücke in der Stadtverwaltung von Frankfurt (Oder). Ein neues Stadtoberhaupt soll im Herbst gewählt werden.

Neuer OB in Frankfurt soll am 21. September gewählt werden

Frankfurt (Oder) - Nach dem Wechsel von René Wilke ins Innenministerium soll am 21. September ein neuer Oberbürgermeister in Frankfurt (Oder) gewählt werden. Der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) obliege ein Vorschlagsrecht bezüglich des Termins, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. „Hier ist der 21. September vorgesehen.“ Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung soll den Vorschlag am 2. Juni bestätigen.

Der bisherige Oberbürgermeister René Wilke (parteilos) war vor wenigen Tagen zum Innenminister ernannt worden, nachdem die bisherige Ministerin Katrin Lange (SPD) zurückgetreten war. Bis zur OB-Wahl leitet der Bürgermeister von Frankfurt (Oder), Claus Junghanns (CDU), die Amtsgeschäfte in der Grenzstadt. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.