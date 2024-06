Osnabrück - Der in der vergangenen Woche zum katholischen Bischof von Osnabrück ernannte Dominicus Meier wird sein Amt Anfang September antreten. Der Festgottesdienst zur Amtseinführung von Bischof Dominicus werde am 8. September um 15.00 Uhr im Osnabrücker Dom gefeiert, teilte das Bistum am Montag in Osnabrück mit.

In dem Gottesdienst wird die päpstliche Ernennungsurkunde verlesen und dem Domkapitel präsentiert. Danach nehme der neue Bischof auf dem Bischofsstuhl im Dom, der Kathedra, Platz. Mit dieser symbolischen Handlung wird Bischof Dominicus auch offiziell im Amt sein.

An der Amtseinführung werden auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, der Botschafter des Papstes in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, sowie der Hamburger Erzbischof Stefan Heße teilnehmen.

Bischof Dominicus wurde am 28. Mai zum Osnabrücker Bischof ernannt. Sein Amtsvorgänger Franz-Josef Bode war im vergangenen Jahr aus dem Amt geschieden. Im Bistum Osnabrück leben rund 520.000 Katholiken. Es umfasst große Teile Westniedersachsens und der Stadt Bremen.