Seit dem 01. April kommt in Suhl ein Hubschrauber des Typs H135 als neuer Christoph 60 zum Einsatz.

Suhl - Für eilige Rettungseinsätze gibt es in Südthüringen einen neuen Helikopter. Der Hubschrauber des Typs H135 komme seit Montag als Christoph 60 in Suhl zum Einsatz, teilte die DRF Luftrettung am Dienstag mit. Im Vergleich zum Vorgängermodell biete das neue Fluggerät ein Glascockpit und einen Vier-Achsen-Autopiloten, der die Piloten im Flug entlaste. Außerdem sorge ein Anti-Kollisions-System für zusätzliche Sicherheit. Christoph 60 könne Einsatzorte im Umkreis von 60 Kilometern binnen 15 Minuten erreichen, hieß es. Im Jahr 2023 sei das Vorgängermodell 786-mal alarmiert worden.