Berlin - Die Berliner Polizei hat einen neuen obersten Pressesprecher. Polizeidirektor Florian Nath (49) übernahm am Montag den Posten von der bisherigen Sprecherin Beate Ostertag. Sie ist künftig für Personalmanagement zuständig.

Nath hat mehr als 28 Jahre bei der Polizei hinter sich. Schon vor mehr als zehn Jahren arbeitete er in der Pressestelle der Polizei. Zuletzt war er Leiter der Brennpunktinspektion in der Innenstadt, also etwa in Kreuzberg, Neukölln und Mitte, wo für die Polizei oft viel zu tun ist.

Er bringe „umfangreiche Erfahrung mit und wird mit frischer, unkonventioneller Art unser neues Gesicht und unsere Stimme sein“, so die Polizei. „Erklärtes Ziel von Florian Nath ist es, intern und extern eine offene und klare Kommunikation der Behörde zu fördern, die das Vertrauen in unsere Arbeit als Hauptstadtpolizei stärkt.“

Die obersten Pressesprecher der Berliner Polizei standen auch immer mal wieder in der Öffentlichkeit, weil sie bei großen Einsätzen - etwa zu brisanten politischen Demonstrationen oder umfangreichen Razzien - das Vorgehen der Polizei erläutern. Frühere Sprecher arbeiten inzwischen unter Innensenatorin Iris Spranger (SPD) oder sind Vize-Chef des Landeskriminalamtes (LKA).