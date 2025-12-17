Bis zu 60 Studienanfänger können sich ab nächstem Oktober die neue Ausbildung starten. Die Region soll davon besonders profitieren.

Chemnitz - An der Technischen Universität Chemnitz gibt es ab dem kommenden Wintersemester einen neuen Studiengang für das Lehramt an Oberschulen. Zum Oktober 2026 werden 60 Studienplätze eingerichtet, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Demnach stellt die Regierung dafür 500.000 Euro zur Verfügung.

Der Studiengang umfasst sieben Schulfächer, darunter Mathematik, Technik sowie Haushalt/Soziales. Die künftigen Studierenden sollen Praktika und schulpraktische Studien möglichst in den Regionen Chemnitz, Mittel- und Westsachsen absolvieren.

Clemens: „Gute Nachricht für Schülerinnen und Schüler“

Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow, Kultusminister Conrad Clemens (beide CDU) und der Rektor der TU Chemnitz, Gerd Strohmeier, am Vormittag. Clemens sprach anschließend von einer guten Nachricht für die Schülerinnen und Schüler in Südwestsachsen. „Mit Blick auf die aktuelle Schülerzahlprognose wird es in Zukunft noch stärker darauf ankommen, Lehrkräfte für Schularten wie die Oberschule und ländliche Regionen zu gewinnen“, sagte er laut Mitteilung.

Schülerzahlen in Sachsen sinken

Im Schuljahr 2040/2041 werden in Sachsen laut Prognose des Statistischen Landesamtes bis zu 20 Prozent weniger Kinder und Jugendliche eine Schule besuchen als heute. Statt rund 419.250 gibt es dann nur noch 337.450 bis 367.500 Schüler, wie aus den vergangene Woche publizierten Berechnungen hervorgeht. Die Zielvereinbarungen mit den Universitäten zur Anzahl der jeweiligen Lehramtsstudienplätze sollen an die Prognose angepasst werden.