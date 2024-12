Das Land Sachsen-Anhalt investiert jährlich mehrere Millionen Euro in die Feuerwehrinfrastruktur. Für die Feuerwehr in Querfurt gab es jetzt ein neues Löschgruppenfahrzeug. (Archivfoto)

Querfurt/Magdeburg - Die freiwillig engagierten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr in Querfurt im Saalekreis rücken künftig mit einem neuen Fahrzeug aus. Das Land hatte die Anschaffung des Löschgruppenfahrzeugs mit 190.000 Euro unterstützt, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Jährlich investiere das Land mehrere Millionen Euro in die Feuerwehrinfrastruktur. Das betreffe den Bau von Feuerwehrhäusern, Löschwasserentnahmestellen und den Kauf von Fahrzeugen, hieß es.

Millionenschwere Förderung von Feuerwehrinfrastruktur

Laut Ministerium wird die Beschaffung von rund 300 Feuerwehrfahrzeugen unterstützt - dafür stehen im Zeitraum von 2020 bis 2025 insgesamt etwa 47 Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden demnach etwa Drehleitern, Löschgruppenfahrzeuge und Tanklöschfahrzeuge. Für die Jahre 2025 bis 2027 stehen für den Neu- und Umbau von 27 Feuerwehrhäusern mehr als 15 Millionen Euro bereit, wie es hieß. Im kommenden Jahr gehe es mit drei Bauvorhaben los. 2026 seien 14 Vorhaben geplant und ein Jahr später 10.

In den zurückliegenden Tagen wurden bereits mehrere Fördermittelbescheide des Landes an verschiedene Kommunen für deren Feuerwehren übergeben, etwa an die Stadt Kalbe in der Altmark.